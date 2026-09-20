Атака по железной дороге 20 сентября

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В ночь на 20 сентября Россия беспилотником нанесла удар по железной дороге в Винницкой области, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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«В Винницкой области от российского удара БПлА пострадал еще один объект железнодорожной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

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О каком именно объекте железнодорожной инфраструктуры идет речь — в ГСЧС не раскрыли.

По утрам спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По данным ГСЧС, информация о травмированных не поступала.

Атаки по железной дороге — последние новости

Напомним, страна-агрессорка РФ усилила атаки на украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. Только с начала года российские военные нанесли удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам и 43 станциям.

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Из — за усиления атак правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог. При «красном» уровне опасности посадку и отправление поездов будут приостанавливать, а пассажиров будут отправлять до укрытия.

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