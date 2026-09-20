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РФ ударила по железной дороге в центре Украины: вспыхнул пожар — первые детали (фото)
По данным ГСЧС, информация о травмированных не поступала. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В ночь на 20 сентября Россия беспилотником нанесла удар по железной дороге в Винницкой области, в результате чего вспыхнул пожар.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
«В Винницкой области от российского удара БПлА пострадал еще один объект железнодорожной инфраструктуры», — говорится в заявлении.
О каком именно объекте железнодорожной инфраструктуры идет речь — в ГСЧС не раскрыли.
По утрам спасатели оперативно ликвидировали пожар.
По данным ГСЧС, информация о травмированных не поступала.
Атаки по железной дороге — последние новости
Напомним, страна-агрессорка РФ усилила атаки на украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. Только с начала года российские военные нанесли удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам и 43 станциям.
Из — за усиления атак правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог. При «красном» уровне опасности посадку и отправление поездов будут приостанавливать, а пассажиров будут отправлять до укрытия.