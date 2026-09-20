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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по железной дороге в центре Украины: вспыхнул пожар — первые детали (фото)

По данным ГСЧС, информация о травмированных не поступала. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по железной дороге 20 сентября

Атака по железной дороге 20 сентября

В ночь на 20 сентября Россия беспилотником нанесла удар по железной дороге в Винницкой области, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«В Винницкой области от российского удара БПлА пострадал еще один объект железнодорожной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

О каком именно объекте железнодорожной инфраструктуры идет речь — в ГСЧС не раскрыли.

По утрам спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По данным ГСЧС, информация о травмированных не поступала.

Атаки по железной дороге — последние новости

Напомним, страна-агрессорка РФ усилила атаки на украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. Только с начала года российские военные нанесли удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам и 43 станциям.

Из — за усиления атак правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог. При «красном» уровне опасности посадку и отправление поездов будут приостанавливать, а пассажиров будут отправлять до укрытия.

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