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РФ ударила по жилым домам в областном центре: сильные разрушения, среди погибших есть дети — все детали (обновлено)
В результате «прилета» в одном из домов частично обрушился подъезд — под завалами спасатели ищут людей.
На рассвете 10 октября армия РФ атаковала жилые кварталы в Запорожье. На город сбросили управляемые авиабомбы. В частности, произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Есть погибшие и многие травмированы.
Что известно о последствиях «прилета» в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.
В городе Запорожье от 02:25 была объявлена тревога из-за ракетной угрозы. Около 4 утра раздались взрывы. И.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил об атаке на город.
Последствия атаки в Запорожье
В результате атаки в областном центре повреждено по меньшей мере 26 домов: 23 многоэтажки и три частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах. Значительные повреждения получили три дома. В одном из подъездов пятиэтажки из-за «прилета» частично обрушились конструкции на уровне второго этажа.
Сейчас на месте «прилета» продолжаются поисково-спасательные работы. Предварительно под завалами могут оставаться люди.
Что известно о жертвах атаки
По данным властей, по состоянию на 08:00 в результате российской атаки погибли пять человек. Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что среди жертв есть два ребенка.
В частности, более десяти человек ранены. В частности, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. Четверо пострадавших госпитализировали в больницу. По данным медиков, двое травмированных находятся в тяжелом состоянии.
Атака на Запорожье.
Напомним, накануне, 9 октября, РФ ударила по жилой застройке в Запорожье. На рассвете россияне сбросили на город шесть управляемых авиабомб. Погиб мужчина. Более 15 человек получили ранения, в том числе 14-летний ребенок.
Кроме того, в тот день россияне FPV-дроном ударили по маршрутке в центре Запорожья.