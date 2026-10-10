Атака в Запорожье.

Реклама

Дополнено новыми материалами

На рассвете 10 октября армия РФ атаковала жилые кварталы в Запорожье. На город сбросили управляемые авиабомбы. В частности, произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Есть погибшие и многие травмированы.

Что известно о последствиях «прилета» в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В городе Запорожье от 02:25 была объявлена тревога из-за ракетной угрозы. Около 4 утра раздались взрывы. И.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил об атаке на город.

Реклама

Последствия атаки в Запорожье

В результате атаки в областном центре повреждено по меньшей мере 26 домов: 23 многоэтажки и три частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах. Значительные повреждения получили три дома. В одном из подъездов пятиэтажки из-за «прилета» частично обрушились конструкции на уровне второго этажа.

Сейчас на месте «прилета» продолжаются поисково-спасательные работы. Предварительно под завалами могут оставаться люди.

Что известно о жертвах атаки

По данным властей, по состоянию на 08:00 в результате российской атаки погибли пять человек. Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что среди жертв есть два ребенка.

В частности, более десяти человек ранены. В частности, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. Четверо пострадавших госпитализировали в больницу. По данным медиков, двое травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Реклама

Атака на Запорожье.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Напомним, накануне, 9 октября, РФ ударила по жилой застройке в Запорожье. На рассвете россияне сбросили на город шесть управляемых авиабомб. Погиб мужчина. Более 15 человек получили ранения, в том числе 14-летний ребенок.

Кроме того, в тот день россияне FPV-дроном ударили по маршрутке в центре Запорожья.

Новости партнеров

Новости партнеров