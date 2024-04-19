РФ ударила по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22

Враг уже атаковал Днепр ракетой Х-22 в январе этого года — тогда погибли более 50 человек.

Ночью против 19 апреля российская армия ударила по жилому дому в Днепре сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосцев.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Снова устроили по жилому дому ракетой Х-22. Оружием, предназначенным для уничтожения авианосцев. Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет наибольшую цель — то есть авианосец", — отметил городской голова.

Филатов отмечает, что использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки – это сознательное военное преступление.

К слову, ракетой Х-22 российские оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре на улице Набережная Победы 14 января 2024-го. Тогда погибли почти полсотни жителей, в том числе шестеро детей. Также это оружие россияне применили во время удара по ТРЦ "Амстор" в городе Кременчуг 27 июня 2022 года. Ракетный удар унес жизни 21 человека.

Напомним, ночью 19 апреля РФ массированно атаковала ракетами Днепропетровскую область. В частности, ракетный удар был нанесен по центру Днепра. Поврежден многоэтажный дом.

Известно, что в результате массированной атаки на Днепропетровщину количество погибших возросло до семи. По данным ГСЧС, оккупанты убили двоих детей в Синельниково.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар ракетами в ночь на 19 апреля по Днепру и области. Он заявил, что РФ совершает террор, а потому Москва должна отвечать за свои действия, а "каждая ракета, каждый "Шахед" должны сбиваться".

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