РФ ударила по жилому дому в областном центре: дрон разнес квартиры, есть раненые (фото)

Атака на Харьков 27 марта. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В ночь на 27 марта российская армия ударила беспилотниками по Харькову. «Прилет» произошел в многоэтажку. Есть потерпевшие.

В Харькове ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 05:13 до 05:37. Военные информировали об угрозе беспилотников.

Что известно об атаке

По данным МВД, одно из попаданий произошло в жилую 9-этажку. Частично разрушены внутренние конструкции и балкон одной из квартир.

В то же время спасатели подчеркнули, что в результате атаки пожара не было: «Произошли частичные разрушения внутренних конструкций и балкона квартиры на верхнем этаже. Пожара не было».

Отметим, ночью городской голова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали Киевский район города. Сначала Россия нанесла удар ракетой, а затем беспилотником.

Что известно о пострадавших

По состоянию на утро известно, что количество травмированных возросло до восьми. Ночью власти информировали о шести пострадавших. У них была острая реакция на стресс.

На месте прилета работали подразделения ГСЧС. В частности, спасатели-верхолазы, саперы и психологи.

Удар по Харькову — фото последствий

Враг снова атаковал ударными беспилотниками город Харьков. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Одно из попаданий произошло в жилую 9-этажку. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

По состоянию на утро известно, что количество травмированных возросло до восьми. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Напомним, оккупанты уже несколько дней подряд атакуют жилые кварталы Харькова. Накануне с самого утра «прилеты» возле ресторана и жилых домов были повреждены около 10 автомобилей.

Днем 25 марта дроны РФ ударили по жилым районам города. Беспилотники атаковали двор многоэтажного жилого дома в Холодногорском районе, а также частный дом в Новобаварском районе.