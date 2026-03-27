РФ ударила по жилому дому в областном центре: дрон разнес квартиры, есть раненые (фото)
Этой ночью российские военные атаковали Киевский район Харькова.
В ночь на 27 марта российская армия ударила беспилотниками по Харькову. «Прилет» произошел в многоэтажку. Есть потерпевшие.
Что известно о последствиях атаки на Харьков, читайте в материале ТСН.ua.
В Харькове ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась с 05:13 до 05:37. Военные информировали об угрозе беспилотников.
Что известно об атаке
По данным МВД, одно из попаданий произошло в жилую 9-этажку. Частично разрушены внутренние конструкции и балкон одной из квартир.
В то же время спасатели подчеркнули, что в результате атаки пожара не было: «Произошли частичные разрушения внутренних конструкций и балкона квартиры на верхнем этаже. Пожара не было».
Отметим, ночью городской голова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали Киевский район города. Сначала Россия нанесла удар ракетой, а затем беспилотником.
Что известно о пострадавших
По состоянию на утро известно, что количество травмированных возросло до восьми. Ночью власти информировали о шести пострадавших. У них была острая реакция на стресс.
На месте прилета работали подразделения ГСЧС. В частности, спасатели-верхолазы, саперы и психологи.
Удар по Харькову — фото последствий
Напомним, оккупанты уже несколько дней подряд атакуют жилые кварталы Харькова. Накануне с самого утра «прилеты» возле ресторана и жилых домов были повреждены около 10 автомобилей.
Днем 25 марта дроны РФ ударили по жилым районам города. Беспилотники атаковали двор многоэтажного жилого дома в Холодногорском районе, а также частный дом в Новобаварском районе.