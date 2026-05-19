РФ ударила по жилому кварталу крупного областного центра: под завалами дома ищут человека, есть пострадавшие
В Новобаварском районе Харькова в результате нескольких ударов российских БПЛА пострадали люди, повреждены десятки частных домов и многоэтажка. Под завалами одного из домов может находиться человек.
Российские войска ночью и на рассвете атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказался Новобаварский район.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
По словам Терехова, в результате двух вражеских ударов пострадали три человека. В разной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.
На рассвете россияне нанесли еще один удар по Новобаварскому району. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. По предварительной информации, под завалами может находиться человек.
На месте работают все экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.
Синегубов уточнил, что в результате атаки БПЛА пострадали 47-летний мужчина и 50-летняя женщина. Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.
Атака на Харьков — последствия
На днях мэр Игорь Терехов сообщил, что около 07:00 в Шевченковском районе дрон ударил в центральной части города. «Прилет» произошел прямо в путь.
В результате обстрела повреждены три выхода из метрополитена, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Пострадал один человек.
В Киевском районе произошло падение обломков дрона на детскую площадку. Кроме того, около 09:00 произошло попадание «Молнии» в гаражный кооператив.
«Три пострадавших в результате удара по Киевскому району», — добавил Терехов.
Кроме того. зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Основянском районе. Прошло без пострадавших.