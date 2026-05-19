РФ ударила по жилому кварталу крупного областного центра: под завалами дома ищут человека, есть пострадавшие

Российские войска ночью и на рассвете атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказался Новобаварский район.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

По словам Терехова, в результате двух вражеских ударов пострадали три человека. В разной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.

На рассвете россияне нанесли еще один удар по Новобаварскому району. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. По предварительной информации, под завалами может находиться человек.

На месте работают все экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Синегубов уточнил, что в результате атаки БПЛА пострадали 47-летний мужчина и 50-летняя женщина. Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.

Атака на Харьков — последствия

На днях мэр Игорь Терехов сообщил, что около 07:00 в Шевченковском районе дрон ударил в центральной части города. «Прилет» произошел прямо в путь.

В результате обстрела повреждены три выхода из метрополитена, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Пострадал один человек.

В Киевском районе произошло падение обломков дрона на детскую площадку. Кроме того, около 09:00 произошло попадание «Молнии» в гаражный кооператив.

«Три пострадавших в результате удара по Киевскому району», — добавил Терехов.

Кроме того. зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Основянском районе. Прошло без пострадавших.

