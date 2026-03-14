РФ ударила по жилому кварталу крупного областного центра: погиб человек, есть раненые (фото, видео)
Из-за циничного удара россиян люди оказались под завалами. Число раненых стремительно растет.
Российские войска днем 14 марта ударили по Запорожью. Есть погибший, пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Поврежден многоквартирный дом, возник пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье», — сообщил чиновник.
На месте попадания уже работают экстренные службы. Первые видео последствия удара россиян шокируют. Мирный жилой квартал превратили в руины.
«Россияне ударили по жилому кварталу Запорожья», — отметил Федоров.
Что известно о пострадавших?
Известно об 11 пострадавших в результате атаки: трое мужчин и восемь женщин ранены, среди них 17-летний подросток. Еще два человека находились под завалами, их удалось вытащить и спасти.
Одна из пострадавших в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших оценивают как среднюю тяжесть.
Как сообщили в местной ОВА, россияне нанесли четыре удара КАБами по жилым кварталам города. На месте атаки возник пожар. Огонь спасатели уже потушили.
В результате удара повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобиля.
Россия бьет по Запорожью — последние новости
Напомним, в этот же день россияне атаковали Запорожский район. Ранения получили четыре человека, в том числе двое детей.
Российские войска 13 марта массированно атаковали дронами Запорожья и пригорода. Один из беспилотников попал во двор многоэтажного дома, повреждены жилье и инфраструктура. В результате атаки погиб водитель автоцистерны, еще один полицейский получил ранения.