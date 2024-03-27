РФ ударила по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые

В городе во время воздушной тревоги было громко.

Днем 27 марта российские оккупационные войска ударили по жилому микрорайону Харькова. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев", — подчеркнул мэр.

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району. Впрочем, о погибших он не сообщает. Какое вооружение применил враг, устанавливают.