РФ ударила по жилому микрорайону Харькова: есть погибшие и раненые

В городе во время воздушной тревоги было громко.
Днем 27 марта российские оккупационные войска ударили по жилому микрорайону Харькова. В результате атаки есть жертвы.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев", — подчеркнул мэр.
Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району. Впрочем, о погибших он не сообщает. Какое вооружение применил враг, устанавливают.
"Предварительно: есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попаданий", — сообщил глава области.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Городские власти сообщили, что оккупанты наносят удары.
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