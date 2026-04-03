РФ ударила по жилой застройке на Житомирщине: есть погибшая, люди оказались под завалами
Житомирщина оказалась под ракетно-дроновой атакой РФ. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.
Российская армия атаковала Житомирскую область комбинированным ракетно-дронным ударом, попав по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры. Известно об одном погибшем человеке.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
В результате удара погиб один человек — 70-летняя женщина. Еще пятеро жителей получили ранения и травмы. Спасателям удалось деблокировать людей из-под завалов.
В регионе зафиксированы значительные разрушения. Разрушены 18 зданий, среди которых девять жилых домов. Кроме того, повреждены более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных построек и два магазина.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы, ликвидация последствий обстрела и тушение пожаров.
Напомним, 3 апреля, во время массированной атаки РФ взрывы в частности прозвучали в Коростене на Житомирщине. В Сети распространялись кадры, на которых видно большой столб дыма, вероятно, после «прилета».
Напомним, 3 апреля российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по разным регионам Украины. В частности, под вражеским ударом оказалась Киевщина — в Вишневом погиб охранник на стройке, еще восемь человек получили ранения, среди них ребенок.
Также враг атаковал Харьков беспилотниками. По данным городского головы Игоря Терехова и главы ОГА Олега Синегубова, в результате удара один человек погиб, еще семеро получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.