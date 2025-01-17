РФ ударила по жилой застройке в Кривом Роге: власти показали фото последствий

Есть погибшие мирные жители.
В пятницу 17 января российские войска нанесли ракетные удары баллистике по Кривому Рогу Днепропетровской области. Повреждены жилые дома.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Отмечается, что в городе повреждены две пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Кроме того, разрушения потерпело не эксплуатировавшееся здание. Обследование пораженной территории продолжается, подчеркнул Лысак.
По уточненной информации, пострадали пять человек, трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, выросло количество погибших местных жителей. Известно о по меньшей мере четырех жертвах.
Фото последствий
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Кривом Роге произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.