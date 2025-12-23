- Дата публикации
РФ ударила по жилым домам и магазинам Житомирской области: погиб ребенок
Из-за российской атаки в Житомирской области пострадали шесть человек.
Ночью 23 декабря в Житомирской области зафиксировано несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Есть пострадавшие, в том числе дети.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Какие последствия
Стало известно, что повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.
«Пока известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области», — говорится в сообщении.
Атака РФ продолжается. Защитники неба, спасатели, медики постоянно работают. Жителей региона призвала находиться в укрытиях.
Впоследствии стало известно, что из-за ударов РФ по территории области погиб 4-летний ребенок. Медики боролись за ее жизнь ребенка, но спасти не смогли.
«Выражаем наши соболезнования родителям и родным», — отметил Бунечко.
В больнице остается еще ребенок и взрослый человек.
Общее количество пострадавших в регионе — пять. Погиб один человек.
Ранее мы сообщали, что РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Житомирской области. Поэтому ряд пассажирских поездов вынужден двигаться по объездным маршрутам. Задержки — от полутора до более 7 часов.