РФ ударила по жилым домам и магазинам Житомирской области: погиб ребенок

Дополнено новыми материалами

Ночью 23 декабря в Житомирской области зафиксировано несколько попаданий или падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Есть пострадавшие, в том числе дети.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Какие последствия

Стало известно, что повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

«Пока известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области», — говорится в сообщении.

Атака РФ продолжается. Защитники неба, спасатели, медики постоянно работают. Жителей региона призвала находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что из-за ударов РФ по территории области погиб 4-летний ребенок. Медики боролись за ее жизнь ребенка, но спасти не смогли.

«Выражаем наши соболезнования родителям и родным», — отметил Бунечко.

В больнице остается еще ребенок и взрослый человек.

Общее количество пострадавших в регионе — пять. Погиб один человек.

Ранее мы сообщали, что РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Житомирской области. Поэтому ряд пассажирских поездов вынужден двигаться по объездным маршрутам. Задержки — от полутора до более 7 часов.