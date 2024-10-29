РФ ударила по жилым домам в Харькове ракетой-гибридом: количество погибших возросло

Ночью против 29 октября российская армия нанесла авиаудар по частному сектору в Основянском районе Харькова. Число погибших возросло до четырех.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате атаки было полностью разрушено одно здание, частично повреждено еще 19 зданий и четыре автомобиля.

"Из-под завалов извлекли тела четырех погибших (две женщины и двое мужчин). Аварийно-спасательные работы продолжаются", — подчеркнули в ГСЧС.

Городской голова Харькова Игорь Терехов добавил, что в 02:51 по городу был нанесен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1".

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул мэр.

Последствия атаки россиян по Харькову. / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Последствия атаки россиян по Харькову. / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Как сообщалось, поздно вечером 28 октября россияне запустили по Харькову КАБы. В результате атак пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром. Это одно из самых известных зданий города: памятник архитектуры и одно из первых небоскребов Советского Союза.

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