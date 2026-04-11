РФ ударила по жилым домам в областном центре: погибли люди, масштабные разрушения (фото)

В ночь на субботу, 11 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Одессу. Оккупанты попали в жилищный сектор. Погибли люди.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилищный сектор погибли два человека. Еще двое пострадавших находятся в больнице», — подчеркнул чиновник.

Последствия атаки в Одессу

Глава МВА сообщил, что в результате обстрела Одессы существенные повреждения получила гражданская инфраструктура. Под ударом россиян оказались десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, детский сад и питание. В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

По словам чиновника, с ночи на всех локациях работают коммунальные службы. Кроме того, в городе развернут мобильный оперативный штаб.

Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину. В частности, российские дроны ударили по Одессе. В областном центре произошли мощные взрывы.

В частности, в Одессе после атаки вспыхнули дом и общежитие в одном из районов города.