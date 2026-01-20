РФ ударила по жилым кварталам и энергетике одной из областей: какие последствия (фото)

Последствия атаки / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Утром вторника, 20 января, российская армия атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура региона. В частности, в городе Черноморск.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«На рассвете враг снова цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики», — проинформировал чиновник.

В городе Черноморск зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление. Информации о пострадавших нет.

В Одесском районе в результате российского удара зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отключение света в Одессе

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что в части Приморского, Хаджибейского и Киевского района Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Ситуация со светом в Одессе 20 января Фото: ДТЭК.

ФОТО

По данным ГСЧС, одно из попаданий произошло в балкон квартиры на 9-м этаже. Возникло возгорание. Поврежден фасад и окна дома. Пожар оперативно ликвидирован.

Утром 20 января российская армия ударила по Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, утром 20 января РФ атаковала Украину крылатыми ракетами . Сирены звучали почти по всей стране, кроме западных областей. Кроме того, ночью россияне запускали по Украине беспилотники и баллистические ракеты.