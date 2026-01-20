- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1484
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ ударила по жилым кварталам и энергетике одной из областей: какие последствия (фото)
В частности, после российских обстрелов в нескольких районах Одессы произошло отключение света.
Утром вторника, 20 января, российская армия атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура региона. В частности, в городе Черноморск.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«На рассвете враг снова цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики», — проинформировал чиновник.
В городе Черноморск зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление. Информации о пострадавших нет.
В Одесском районе в результате российского удара зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
Отключение света в Одессе
В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что в части Приморского, Хаджибейского и Киевского района Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
ФОТО
По данным ГСЧС, одно из попаданий произошло в балкон квартиры на 9-м этаже. Возникло возгорание. Поврежден фасад и окна дома. Пожар оперативно ликвидирован.
Как сообщалось, утром 20 января РФ атаковала Украину крылатыми ракетами . Сирены звучали почти по всей стране, кроме западных областей. Кроме того, ночью россияне запускали по Украине беспилотники и баллистические ракеты.