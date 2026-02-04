- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2855
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по жилым кварталам одного из областных центров: что известно о последствиях
При обстреле травмированы по меньшей мере два человека.
Ночью в среду, 4 февраля, армия РФ атаковала беспилотниками Одессу. Погибших нет, но пострадали два человека.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В результате ночных российских обстрелов повреждения испытала инфраструктура в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Повреждены более 20 многоквартирных и частных жилых домов: повреждены кровли, фасады, выбиты окна.
Кроме того, разрушения получили два детских сада и одну школу.
«На всех локациях работают коммунальные службы. Идет ликвидация последствий: убирается территория от обломков, работники закрывают поврежденные оконные проемы OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева», — подчеркнул чиновник.
Как сообщалось, ночью дроны атаковали Одессу. Тревога в городе длилась почти два часа — с 00:42 до 02:19. Произошла серия мощных взрывов.
По данным властей, в Одессе после атаки повреждены дома, школа и детсад. Зафиксирован и попадание в административное здание промышленного объекта, где после удара возник пожар.