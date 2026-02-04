РФ ударила по жилым кварталам одного из областных центров: что известно о последствиях

Одесса

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью в среду, 4 февраля, армия РФ атаковала беспилотниками Одессу. Погибших нет, но пострадали два человека.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате ночных российских обстрелов повреждения испытала инфраструктура в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Повреждены более 20 многоквартирных и частных жилых домов: повреждены кровли, фасады, выбиты окна.

Реклама

Кроме того, разрушения получили два детских сада и одну школу.

«На всех локациях работают коммунальные службы. Идет ликвидация последствий: убирается территория от обломков, работники закрывают поврежденные оконные проемы OSB-плитами и пленкой. Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева», — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, ночью дроны атаковали Одессу. Тревога в городе длилась почти два часа — с 00:42 до 02:19. Произошла серия мощных взрывов.

По данным властей, в Одессе после атаки повреждены дома, школа и детсад. Зафиксирован и попадание в административное здание промышленного объекта, где после удара возник пожар.

Реклама