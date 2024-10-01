РФ ударила по жилым кварталам Запорожья: произошло попадание, есть жертвы (фото)

Погиб по меньшей мере один человек.

Во вторник, 1 октября, российские военные атаковали Запорожье авиабомбами. Предварительно, оккупанты нанесли шесть ударов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых", — говорится в сообщении главы ОВА.

Впоследствии чиновник добавил, что в результате российских ударов по меньшей мере один человек погиб. Кроме того, шесть человек получили ранения.

"Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Фото последствий

Последствия обстрела Запорожья 1 октября. / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Последствия обстрела Запорожья 1 октября. / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Последствия обстрела Запорожья 1 октября. / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Как сообщалось, после 11:30 в Запорожье раздавались сильнейшие взрывы. Город находится под обстрелом российской армии. Оккупанты применили КАБы.

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