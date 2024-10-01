РФ ударила по жилым кварталам Запорожья: произошло попадание, есть жертвы (фото)

Погиб по меньшей мере один человек.
Во вторник, 1 октября, российские военные атаковали Запорожье авиабомбами. Предварительно, оккупанты нанесли шесть ударов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых", — говорится в сообщении главы ОВА.
Впоследствии чиновник добавил, что в результате российских ударов по меньшей мере один человек погиб. Кроме того, шесть человек получили ранения.
"Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Фото последствий
Как сообщалось, после 11:30 в Запорожье раздавались сильнейшие взрывы. Город находится под обстрелом российской армии. Оккупанты применили КАБы.