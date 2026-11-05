РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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Российские войска днем, 5 ноября, атаковали Винницу реактивными дронами. В городе раздавались взрывы.

О последствиях сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.

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«По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших. Все получили легкие травмы. Им оказывают необходимую помощь. В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар. В другом месте в результате пожара пострадали 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь повреждены», — отметила она.

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После отбоя воздушной тревоги энергетики начали восстановительные работы на поврежденных в результате атаки объектах.

Напомним, в Виннице во время объявленной тревоги раздались взрывы.

После 10:16 в Винницком районе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БпЛА. Впоследствии прогремели взрывы, а на месте удара — черный дым.

Накануне российские войска атаковали Винницу. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, а взрывная волна выбила окна в частных и многоквартирных домах.

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Отметим, в ночь на 5 ноября российские войска запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-35 и 128 дронов, 65 из них — реактивные «Шахеды». ПВО обезвредила 105 враждебных БпЛА.

Дата публикации 11:26, 05.11.26 Количество просмотров 128 В Виннице во время тревоги раздались взрывы - видео

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