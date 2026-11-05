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РФ ударила посреди дня по Виннице — что известно о дроновой атаке (видео)
В Виннице прогремели взрывы — россияне устроили дроновую атаку. По последним данным, трое пострадавших.
Российские войска днем, 5 ноября, атаковали Винницу реактивными дронами. В городе раздавались взрывы.
О последствиях сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.
«По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших. Все получили легкие травмы. Им оказывают необходимую помощь. В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар. В другом месте в результате пожара пострадали 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь повреждены», — отметила она.
После отбоя воздушной тревоги энергетики начали восстановительные работы на поврежденных в результате атаки объектах.
Напомним, в Виннице во время объявленной тревоги раздались взрывы.
После 10:16 в Винницком районе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БпЛА. Впоследствии прогремели взрывы, а на месте удара — черный дым.
Накануне российские войска атаковали Винницу. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, а взрывная волна выбила окна в частных и многоквартирных домах.
Отметим, в ночь на 5 ноября российские войска запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-35 и 128 дронов, 65 из них — реактивные «Шахеды». ПВО обезвредила 105 враждебных БпЛА.