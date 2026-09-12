РФ ударила прямо по людям в центре Звягеля: есть погибшие, первые детали жуткой атаки

Россияне ударили по остановке на Житомирщине / © ТСН

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Днем 12 сентября российский дрон попал в остановку общественного транспорта с людьми в центре Звягеля Житомирской области. Место попадания расположено вблизи рынка и АЗС. В результате этого жестокого теракта есть жертвы среди гражданского населения.

О трагических последствиях российской атаки сообщают очевидцы в социальных сетях.

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Первые детали вражеского удара

«Ударили беспилотником по остановке общественного транспорта в городе. Тела лежат прямо на проезжей части», — отмечают авторы местных пабликов.

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По свидетельству жителей, ситуация остается крайне опасной, ведь в небе фиксируется движение еще 30 вражеских ударных аппаратов. Людей упорно призывают немедленно покинуть открытые территории и скрыться в безопасных местах.

«После удара есть жертвы, поэтому немедленно покиньте улицы, потому что улетают новые цели», — предупреждают в сети.

Подтверждение удара

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил информацию об ударе по Звягелю.

«Сегодня, 12 сентября, враг продолжает терроризировать Житомирщину.

Ночью было потрясено предприятие с иностранными инвестициями. Утром автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, 2 заправочные станции в Коростене. В этих случаях обошлось без жертв», - сообщил Бунечко.

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Он добавил, что также около 16:00 было еще одно попадание в продуктовый магазин в Звягеле. К сожалению, там погибли два человека.

Напомним, в субботу, 12 сентября, во время массированной атаки беспилотников на Волынскую область в Ковеле произошли взрывы . В Сети сообщают об ударе по железнодорожному вокзалу города.

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