РФ ударила прямо по рынку с людьми: количество раненых стремительно возросло, среди них - ребенок

В Никополе получили ранения 25 человек после дроновой атаки россиян на местный рынок.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Никополь 4 апреля / © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

В результате удара российской террористической армии FPV-дронами по рынку в городе Никополе Днепропетровской области возросло количество раненых.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«До 25 возросло количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе», — проинформировал он.

По информации начальника Днепропетровской ОГА, 8 пострадавших госпитализировали, в частности 14-летнюю девочку перевели в областную больницу.

«Россияне унесли жизни 5-х человек. Соболезнования тем, кто потерял своих родных», — добавил Александр Ганжа.

Ранее чиновник сообщил, что российские войска атаковали торговые павильоны и магазин. На месте «прилета» возник пожар.

Напомним, в ночь на 4 апреля армия РФ осуществила очередной удар по Украине. В частности, россияне обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили 5-месячный и шестилетний мальчики, а также 41-летняя женщина.

Следующая публикация

