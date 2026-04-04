РФ ударила прямо по рынку в одном из городов: много погибших и раненых (фото)
оккупанты ударили по рынку несколькими дронами. Люди находились прямо в эпицентре взрывов.
В субботу, 4 апреля, армия РФ нанесла удар FPV-дронами по Никополю на Днепропетровщине. По меньшей мере, пять человек погибли.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Чиновник сообщил, что российские войска атаковали торговые павильоны и магазин. На месте прилета возник пожар.
В Нацполиции уточнили, что оккупационные войска направили несколько FPV-дронов на один из местных рынков утром.
«В эпицентре взрыва находились люди. В результате взрыва пять человек погибли и 19 ранены — это мужчины и женщины в возрасте от 28 до 88 лет», — говорится в сообщении.
Что известно о жертвах атаки
По данным властей, по состоянию на 11:30 известно, что погибли пять человек: три женщины и двое мужчин.
Кроме того, 19 человек получили травмы. В частности, 14-летняя девочка. Ее госпитализировали. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.
Напомним, ночью против 4 апреля армия РФ нанесла очередной удар по Украине. В частности, россияне обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили 5-месячный и шестилетний мальчики, а также 41-летняя женщина.