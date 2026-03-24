РФ ударила прямо по жилым домам: есть погибшие, много пострадавших (фото)
Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Полтаве восемь часов, произошла серия мощных взрывов.
Ночью на вторник, 24 марта, российская армия атаковала Полтаву. В городе повреждены жилые дома. Есть погибшие и потерпевшие.
В Полтавском районе воздушная тревога продолжалась более восьми часов — с 22:16 до 06:22. В Полтаве произошла серия мощных взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о большом количестве ударных БПЛА в районе города.
Что известно о жертвах атаки
В результате российского удара два человека погибли. Травмировано не менее 11 человек.
Кроме того, и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова сообщила, что среди пострадавших есть ребенок.
«Медики оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнула она.
Что известно о последствиях
Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что в результате ночной атаки армии РФ в Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы.
По данным мэрии, в Полтаве фиксируются разрушения разной степени, как частного сектора, так и многоквартирных домов.
Кроме того, в областном центре было ограничено движение транспорта на некоторых участках — от перекрестка улицы Владимира Вязуна и улицы Гостомельской до улицы Харьковское шоссе.
В то же время в ГСЧС добавили, что в Полтаве и Полтавском районе зафиксированы повреждения жилых домов, гостиницы и производственных объектов. Возникли пожары, которые уже ликвидировали пожарные. Сейчас на местах происшествия работают спасатели, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Напомним, ночью прошла очередная массированная атака РФ. Фактически по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракет и дронов. Воздушные силы предупреждали, что враг поднял в воздух стратегическую авиацию и совершил пуски крылатых ракет. Ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны.