РФ ударила прямо по жилым домам: есть погибшие, много пострадавших (фото)

Атака на Полтаву. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Ночью на вторник, 24 марта, российская армия атаковала Полтаву. В городе повреждены жилые дома. Есть погибшие и потерпевшие.

В Полтавском районе воздушная тревога продолжалась более восьми часов — с 22:16 до 06:22. В Полтаве произошла серия мощных взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о большом количестве ударных БПЛА в районе города.

Что известно о жертвах атаки

В результате российского удара два человека погибли. Травмировано не менее 11 человек.

Кроме того, и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова сообщила, что среди пострадавших есть ребенок.

«Медики оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнула она.

Что известно о последствиях

Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что в результате ночной атаки армии РФ в Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы.

По данным мэрии, в Полтаве фиксируются разрушения разной степени, как частного сектора, так и многоквартирных домов.

Кроме того, в областном центре было ограничено движение транспорта на некоторых участках — от перекрестка улицы Владимира Вязуна и улицы Гостомельской до улицы Харьковское шоссе.

В то же время в ГСЧС добавили, что в Полтаве и Полтавском районе зафиксированы повреждения жилых домов, гостиницы и производственных объектов. Возникли пожары, которые уже ликвидировали пожарные. Сейчас на местах происшествия работают спасатели, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Фото последствий

В городе Полтава и Полтавском районе в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения домов. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Повреждены жилые многоэтажки в Полтаве в результате ночной атаки. / © Суспільне

Напомним, ночью прошла очередная массированная атака РФ. Фактически по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракет и дронов. Воздушные силы предупреждали, что враг поднял в воздух стратегическую авиацию и совершил пуски крылатых ракет. Ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны.

