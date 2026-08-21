РФ ударила просто по жилым домам: погибли люди, на месте "прилета" сплошные руины (фото)

РФ атаковала Харьковщину / © Associated Press

Реклама

В ночь на 21 августа российские беспилотники атаковали село Лебяже в Харьковской области — возникли пожары в частной застройке, погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама

«Враг ночью атаковал БпЛА с. Лебяже Чугуевского района. В результате массированного удара погибли 73-летняя и 66-летняя женщины», — отметил он.

Реклама

Последствия атаки

По его данным, также получили ранения 41-летняя и 73-летняя женщины, медики оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, зафиксировано возгорание 5 частных жилых домов, уничтожено 3 и повреждено 20 частных жилых домов, 3 хозяйственные постройки.

Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками. Атака была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров