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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила просто по жилым домам: погибли люди, на месте "прилета" сплошные руины (фото)

В селе Лебяже повреждено более 20 частных домов, на месте попаданий продолжаются спасательные работы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атаковала Харьковщину

РФ атаковала Харьковщину / © Associated Press

В ночь на 21 августа российские беспилотники атаковали село Лебяже в Харьковской области — возникли пожары в частной застройке, погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг ночью атаковал БпЛА с. Лебяже Чугуевского района. В результате массированного удара погибли 73-летняя и 66-летняя женщины», — отметил он.

Последствия атаки

Последствия атаки

По его данным, также получили ранения 41-летняя и 73-летняя женщины, медики оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, зафиксировано возгорание 5 частных жилых домов, уничтожено 3 и повреждено 20 частных жилых домов, 3 хозяйственные постройки.

Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками. Атака была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе.

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