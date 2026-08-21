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РФ ударила просто по жилым домам: погибли люди, на месте "прилета" сплошные руины (фото)
В селе Лебяже повреждено более 20 частных домов, на месте попаданий продолжаются спасательные работы.
В ночь на 21 августа российские беспилотники атаковали село Лебяже в Харьковской области — возникли пожары в частной застройке, погибли два человека, также есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Враг ночью атаковал БпЛА с. Лебяже Чугуевского района. В результате массированного удара погибли 73-летняя и 66-летняя женщины», — отметил он.
По его данным, также получили ранения 41-летняя и 73-летняя женщины, медики оказали всю необходимую помощь.
Кроме того, зафиксировано возгорание 5 частных жилых домов, уничтожено 3 и повреждено 20 частных жилых домов, 3 хозяйственные постройки.
Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.
Напомним, в ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками. Атака была направлена на объекты городской гражданской инфраструктуры и жилищный сектор в Ковпаковском районе.