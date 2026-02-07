РФ ударила ракетами и дронами по Хмельницкой области: что известно о последствиях

Ракетный удар. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на субботу, 7 февраля, российская армия совершила ракетно-дроновую атаку на Хмельницкую область. Сработали силы ПВО, но есть повреждения.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Во время атаки работали силы противовоздушной обороны. Есть убытки, более подробная информация впоследствии», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в одном из населенных пунктов области поврежден жилой дом. Мужчину 1971 года рождения получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, в результате атаки повреждено около 30 окон в здании одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Впоследствии чиновник добавил, что во время воздушной тревоги на территории области силами противовоздушной обороны была сбита/подавлена одна крылатая ракета и семь вражеских БпЛА.

Напомним, после атаки РФ на Львовщине 600 тыс. человек остались без света . Под прицелом находились объекты критической энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Россия мощно атаковала ТЭЦ и энергосеть на Прикарпатье. Министр энергетики Денис Шмигаль сообщал, что под атаку попала Бурштынская ТЭЦ.