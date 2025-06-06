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- Украина
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РФ ударила ракетами и дронами по Львовской области: какие последствия
Во время воздушной тревоги над Львовской областью сбили три вражеских ракета.
В ночь на 6 июня российская армия атаковала Львовскую область беспилотниками и крылатыми ракетами. Повреждение получил промышленный объект в Дрогобычском районе.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Кроме того, в нескольких селах во Львове есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада энергетиков.
"По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режиме", - подчеркнул чиновник.
Впоследствии в ОВА уточнили, что ночью над Львовской областью сбили три вражеских ракета. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 00:55 до 05:00.
Как сообщалось, этой ночью РФ совершила массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов, крылатых и баллистических ракет.
В частности, взрывы прогремели в Киеве, Чернигове, Луцке, Тернополе. В частности, глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, комментируя ночную атаку, назвал обстрел самым массированным на область.