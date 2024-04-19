РФ ударила ракетами и дронами по Одесской области: что известно

Ночью в пятницу, 19 апреля, армия Российской Федерации в очередной раз атаковала Одесскую область. Оккупанты ударили ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Российские террористы целили по критической инфраструктуре региона. К счастью, люди не пострадали", — подчеркнул он.

Правоохранители фиксируют последствия российской атаки россиян. Других деталей Кипер не сообщил.

Кроме того, Силы обороны юга сообщили, что один "Shahed-131/136" был уничтожен в Одесской области.

Как сообщалось, ночью и с рассветом агрессорка Россия ударила дронами, крылатыми и авиационными ракетами по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 15 ракет 14 БпЛА Shahed и даже бомбардировщик ТУ-22М3.

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