РФ ударила ракетами и дронами по одной из областей: много погибших и раненых, сильные разрушения

В частности, в Полтавской области россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру.

Елена Капник
Спасатели. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на вторник, 5 мая, российские военные атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками. Погибли по меньшей мере четыре человека, десятки травмированных.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

"Зафиксированы прямые попадания и падения обломков на двух локациях в Полтавском районе", - подчеркнул он.

По данным властей, по состоянию на 08:00 известно о по меньшей мере четырех погибших. Кроме того, 31 человек получил травмы разной степени тяжести.

В то же время секретарь горсовета Екатерина Ямщикова добавила , что в городские лечебные учреждения госпитализировали 21 человек. В частности, четверо пострадавших – в тяжелом состоянии. Они находятся в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии.

Что известно о последствиях

В результате российской атаки в Полтавском районе атаки повреждено промышленное предприятие. Утром без газоснабжения осталось 3480 абонентов. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Кроме того, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба добавил , что беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Прошло пострадавших. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.

Как сообщалось, сегодня утром город Запорожье вздрогнул от взрыва. Пока информации от власти об атаке нет.

Кроме того, армия РФ атаковала дронами Харьков. В городе произошла серия взрывов. Сначала прилет произошел в Холодногорском районе, а затем в Основянском.

