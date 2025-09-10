ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4522
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила ракетами и дронами по Житомирской области: детали о последствиях и жертвах (фото)

Из-за ночного удара по Житомирщине по меньшей мере один человек погиб.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Ночью 10 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по Житомирской области. В результате атаки один человек погиб, а один получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет", - подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за обстрела РФ повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

ФОТО

Последствия атаки РФ в Житомирскую область. Фото: ОВА.

Последствия атаки РФ в Житомирскую область. Фото: ОВА.

Последствия атаки РФ в Житомирскую область. Фото: ОВА.

Последствия атаки РФ в Житомирскую область. Фото: ОВА.

Напомним, ночью россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области. Произошли "прилеты" в складские помещения производственных мощностей. По меньшей мере, три человека получили травмы.

Дата публикации
Количество просмотров
4522
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie