РФ ударила ракетами и дронами по Житомирской области: детали о последствиях и жертвах (фото)
Из-за ночного удара по Житомирщине по меньшей мере один человек погиб.
Ночью 10 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по Житомирской области. В результате атаки один человек погиб, а один получил ранения.
Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Сегодня во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет", - подчеркнул чиновник.
По его словам, из-за обстрела РФ повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.
ФОТО
Напомним, ночью россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области. Произошли "прилеты" в складские помещения производственных мощностей. По меньшей мере, три человека получили травмы.