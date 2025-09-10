РФ ударила ракетами и дронами по Житомирской области: детали о последствиях и жертвах (фото)

Взрыв. / © Associated Press

Ночью 10 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по Житомирской области. В результате атаки один человек погиб, а один получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет", - подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за обстрела РФ повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

Последствия атаки РФ в Житомирскую область. Фото: ОВА.

Напомним, ночью россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области. Произошли "прилеты" в складские помещения производственных мощностей. По меньшей мере, три человека получили травмы.