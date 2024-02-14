РФ ударила ракетами по больнице и пятиэтажке в Селидово: среди погибших ребенок и беременный

Ночью против 14 февраля россияне дважды нанесли удары по Селидову в Донецкой области. По состоянию на утро известно о трех погибших местных жителях, среди которых – ребенок.

Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации.

Кроме того, ранения получили по меньшей мере 12 человек. Среди травмированных также четверо детей.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали гражданские объекты: попали в пятиэтажку и местное медучреждение. В результате удара 12 квартир в одном из подъездов дома разрушены. Кроме того, пациентов из разрушенной больницы перевозят в учреждения Покровска и Мирнограда.

Тем временем глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что среди погибших есть один ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Среди 12 раненых – четыре ребенка 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.

"Ночью россияне выпустили по городу четыре ракеты, тип ракет устанавливаем. Прямым попаданием уничтожена жилая 5-этажка и 3-этажный корпус больницы", — говорится в сообщении.

Всего в результате ударов повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, магазин, аптека, а также четыре автомобиля.

Последствия атаки

Российские захватчики ночью 14 февраля обстреляли Селидово. Фото: городской совет.

Последствия обстрела Селидового в ночь на 14 февраля. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Последствия обстрела Селидового. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Ночной обстрел Селидового

Поздним вечером 13 февраля, около 23:30, российские оккупанты обстреляли многоэтажку в Селидово. Среди раненых – двое детей 2016 и 2007 годов рождения.

Около 01:00 россияне второй раз за ночь ударили по Селидову. В результате атаки был поврежден один из корпусов больницы.

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