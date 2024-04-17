РФ ударила ракетами по Чернигову: что известно о погибших и "прилетах"

В результате ракетного удара по Чернигову в среду, 17 апреля, возросло число погибших. Известно о по меньшей мере пяти жертвах по состоянию на 10:33.

Об этом сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире телемарафона в слоте телеканала "1+1".

"На даль, на данный момент (10:00 — Ред.) информация подтверждена о четырех погибших. Цифра может быть больше, к сожалению. Есть много неисследованных объектов. Есть травмированные, которые уже обращаются за помощью", — подчеркнул он.

К слову, впоследствии чиновник уточнил, что количество погибших выросло до пяти.

По словам чиновника, три взрыва прогремели в городе в 09:03. Под удар РФ попал густонаселенный микрорайон Чернигова – перекресток двух улиц. На месте работают все необходимые службы. Поисковая операция на месте удара продолжается.

"Произошло прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Восьмиэтажное здание. Визуально разрушены элементы стен трех этажей — с третьего по шесть. Повреждены здания рядом, много автомобилей", — рассказал Ломако.

Кроме того, гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко рассказал, что в медучреждение привезли девять пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии. Больше людей госпитализировали в районную больницу, говорит он. Ведь то медучреждение расположено ближе к эпицентру ракетного удара. По его словам, у пострадавших минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражение конечностей.

Ракетный удар по Чернигову

В Чернигове произошли взрывы во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 08:49 до 09:29.

В ОВА сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Враг выпустил три воздушных цели почти по центральной части областного центра.

Сейчас в Чернигове для пострадавших в результате ракетного удара России срочно ищут доноров крови. Особенно – отрицательный резус.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернигов! ТРИ ракетных удара! Погибли и много раненых!

Читайте также: