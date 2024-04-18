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РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: поврежден объект инфраструктуры и предприятие

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: поврежден объект инфраструктуры и предприятие

Фото: Associated Press

По меньшей мере двое пострадавших.

Днем 18 апреля российская армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. Поврежден инфраструктурный объект и предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие", — говорится в сообщении.

По его словам, на объектах возникли пожары. Они все еще бушуют.

Лисак также сообщал, что из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Их госпитализировали. Медики оценивают их состояние – как средней тяжести.

Как сообщалось, в ходе воздушной тревоги в Днепре произошла серия мощных взрывов. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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