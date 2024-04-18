РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: поврежден объект инфраструктуры и предприятие

Днем 18 апреля российская армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. Поврежден инфраструктурный объект и предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие", — говорится в сообщении.

По его словам, на объектах возникли пожары. Они все еще бушуют.

Лисак также сообщал, что из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Их госпитализировали. Медики оценивают их состояние – как средней тяжести.