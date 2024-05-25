РФ ударила ракетами по гипермаркету в Харькове — вспыхнул пожар, много без вести пропавших и раненых

По данным местных властей, много без вести пропавших и раненых.
В субботу, 25 мая, Россия атаковала спальный район Харькова, ударив по строительному гипермармаркету.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, мощные взрывы в городе прогремели ориентировочно в 16 часов.
"Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания", — говорится в сообщении.
Впоследствии Терехов добавил, что предварительно попадание произошло в строительный гипермаркет. По данным местных пабликов и СМИ, речь идет об "Эпицентре". Официально в компании по состоянию на 16.44 не комментировали.
В ОВА уточнили, что попали в строительный гипермаркет два российских КАБа. Возник пожар на 15 000 квадратных метров.
По обновленным данным, два человека погибли.
Между тем, в Сети публикуют видео и фото с места удара. На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся в небо. Масштабы пожара – огромны.
В 16:48 Терехов добавил, что из-за удара по гражданскому объекту много без вести пропавших и раненых.
"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм ", – подчеркнул он.
Напомним, 25 мая Россия атаковала КАБом по Купянск-Узловому Харьковской области.
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