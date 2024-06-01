РФ ударила ракетами по Ивано-Франковской области: что известно о последствиях

В результате атаки возник мощный пожар.
В субботу, 1 июня, во время воздушной тревоги армия Российской Федерации атаковала Ивано-Франковскую область. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"Этой ночью враг снова нанес массированный ракетный удар по городам Украины. Было беспокойно и на Прикарпатье. Целью врага был объект энергетической инфраструктуры", — подчеркнула чиновница.
В результате атаки возник мощный пожар. К ликвидации которого были привлечены 101 спасатель и 33 единицы техники. Обошлось без пострадавших, подчеркнула Онищук.
В областные прокуратуре уточнили, что враг ударил четырьмя ракетами неустановленного типа. В результате взрыва повреждены также гражданская инфраструктура, жилые дома и имущество. Кроме того, получил травму местный житель.
Как сообщалось, Россия ударила по объектам энергетики. Ночью в разных областях Украины была атакована теплоэлектростанция ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании.