РФ ударила ракетами по Ивано-Франковской области: что известно о последствиях

В субботу, 1 июня, во время воздушной тревоги армия Российской Федерации атаковала Ивано-Франковскую область. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Этой ночью враг снова нанес массированный ракетный удар по городам Украины. Было беспокойно и на Прикарпатье. Целью врага был объект энергетической инфраструктуры", — подчеркнула чиновница.

В результате атаки возник мощный пожар. К ликвидации которого были привлечены 101 спасатель и 33 единицы техники. Обошлось без пострадавших, подчеркнула Онищук.

Ночью РФ атаковала объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Последствия удара РФ по Прикарпатью. / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

В областные прокуратуре уточнили, что враг ударил четырьмя ракетами неустановленного типа. В результате взрыва повреждены также гражданская инфраструктура, жилые дома и имущество. Кроме того, получил травму местный житель.

Как сообщалось, Россия ударила по объектам энергетики. Ночью в разных областях Украины была атакована теплоэлектростанция ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании.

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