РФ ударила ракетами по одной из областей: много раненых, среди них трое детей
Российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, в результате чего девять человек, включая трех детей, получили ранения различной степени тяжести.
Российская армия продолжает терроризировать мирное население юга Украины, нанося удары по невоенным объектам. Вечером субботы, 23 мая, под ударом снова Одесская область .
О последствиях и количестве пострадавших в результате очередной атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Состояние пострадавших и госпитализация
По предварительным данным руководства области, в результате российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре ранения получили девять человек. Среди пострадавших — трое детей от 8 до 12 лет.
Большинство пострадавших нуждались в неотложной медицинской помощи: семь человек срочно доставлены в больницы. Врачи оценивают состояние одного из травмированных взрослых как тяжелое. Пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.
По информации местных пабликов, враг нанес удар по Маякам. В результате обстрелов базы отдыха пострадали взрослые и дети.
Среди пострадавших:
8-летняя девочка с ранением колена, без госпитализации;
42-летний мужчина в тяжелом состоянии с ампутацией правого предплечья, минно-взрывной травмой и сотрясением мозга;
10-летний парень с травмой колена;
11-летняя девочка в тяжелом состоянии с открытой раной бедра;
48-летний мужчина с осколочными ранениями спины и бедер;
51-летний мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Все профильные службы экстренной помощи оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работу. Пострадавшим оказывается исчерпывающая медицинская помощь. Точная информация о масштабах разрушений и окончательных последствиях вражеского удара уточняется.
Напомним, вечером субботы Россия начала массированную атаку на Украину. Дроны прут роями, враг атакует столицу ударными беспилотниками, в Киеве раздался взрыв.