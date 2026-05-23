РФ ударила ракетами по одной из областей: много раненых, среди них трое детей

Российская армия продолжает терроризировать мирное население юга Украины, нанося удары по невоенным объектам. Вечером субботы, 23 мая, под ударом снова Одесская область .

О последствиях и количестве пострадавших в результате очередной атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Состояние пострадавших и госпитализация

По предварительным данным руководства области, в результате российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре ранения получили девять человек. Среди пострадавших — трое детей от 8 до 12 лет.

Большинство пострадавших нуждались в неотложной медицинской помощи: семь человек срочно доставлены в больницы. Врачи оценивают состояние одного из травмированных взрослых как тяжелое. Пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.

По информации местных пабликов, враг нанес удар по Маякам. В результате обстрелов базы отдыха пострадали взрослые и дети.

Среди пострадавших:

8-летняя девочка с ранением колена, без госпитализации;

42-летний мужчина в тяжелом состоянии с ампутацией правого предплечья, минно-взрывной травмой и сотрясением мозга;

10-летний парень с травмой колена;

11-летняя девочка в тяжелом состоянии с открытой раной бедра;

48-летний мужчина с осколочными ранениями спины и бедер;

51-летний мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Все профильные службы экстренной помощи оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работу. Пострадавшим оказывается исчерпывающая медицинская помощь. Точная информация о масштабах разрушений и окончательных последствиях вражеского удара уточняется.

Напомним, вечером субботы Россия начала массированную атаку на Украину. Дроны прут роями, враг атакует столицу ударными беспилотниками, в Киеве раздался взрыв.

