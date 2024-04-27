РФ ударила ракетами по психушке в Харькове: показали фото последствий

Ночью 27 апреля российская армия нанесла ракетный удар С-300 по территории психбольницы в Харькове. На момент атаки в лечебном корпусе находились 60 пациентов и пять работников.

Фото последствий показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате взрыва было повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередачи. Травмирована одна 53-летняя женщина. Всех пациентов распределили между отделениями больницы.

"Ночью. Медицинское учреждение. Гражданские безоружные люди, к тому же эмоционально уязвимы в результате заболеваний. Врачи и медсестры. Ракетой. Россия — террорист", — подчеркнул Синегубов.

Фото последствий

Последствия ночного ракетного удара С-300 по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ночного ракетного удара С-300 по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ночного ракетного удара С-300 по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ночного ракетного удара С-300 по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ночного ракетного удара С-300 по территории психбольницы в Харькове 27 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Харьков. Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находились более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.

Россия нанесла ракетный удар по психушке в Харькове. На момент удара в медучреждении находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы.

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