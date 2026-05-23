РФ ударила ракетами по центру города: «прилетело» в парк и спортивный зал среди домов (фото)

Удар по городу Балаклея. / © Национальная полиция Украины

В субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«Армия РФ нанесла несколько ударов ракетами по центральной части города. Ранения получили три женщины 23, 35 и 47 лет», — говорится в сообщении.

Одна ракета попала в здание спортивного зала, расположенного рядом с многоквартирными жилыми домами. В результате «прилета» здание было полностью уничтожено. Кроме того, повреждения получили припаркованные транспортные средства и остекление близлежащих зданий.

Второй удар ракеты произошел на территории центрального парка. Повреждены припаркованные транспортные средства и остекление зданий.

Фото последствий

Три человека получили ранения от вражеских обстрелов по городу Балаклея. / © Национальная полиция Украины

Напомним, днем 23 мая РФ ударила дроном по людям во время траурной процессии в Сумах . Россияне атаковали FPV-дроном. Попадание произошло в проезжую часть, рядом с автобусом. Один человек погиб.

