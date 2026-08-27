РФ ударила ракетами по Украине: "прилетело" по 5 направлениям, Киев до сих пор под атакой - что и где летит (карта)

Украинцы снова пережили атаку / © Associated Press

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В ночь на 27 августа враг атаковал Украину двумя противокорабельными ракетами «Оникс» из ТОТ АР Крым, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской и Курской областей, а также 258 ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Основные направления удара — Одесчина, Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Запорожье.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена противокорабельная ракета Оникс, 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 3 S8000 «Бандероль», а также 222 вражеских БпЛА.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

Реактивный БпЛА к югу от Киева, курс на Житомирщину

Реактивный БпЛА на Борисполь с севера

Реактивный БПЛА на востоке Харьковщины, курс на север

Реактивный БпЛА на Киев с запада

Атака по Украине — последние новости

Киев

В результате российской атаки в ночь на четверг, 27 августа, в Шевченковском районе Киева значительно повреждено помещение одной из гимназий, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении.

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В Подольском районе обломки рухнули во дворе между жилыми домами.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения.

Кривой Рог

В ночь на 27 августа оккупанты атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге, применив две баллистические ракеты. Глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале подчеркнул, что в результате удара пострадали три человека.

Одесса

Армия России почти всю ночь и утро атаковала Одессу, в результате чего зафиксирован ряд повреждений. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, учебное заведение и многоэтажное здание.

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Все обстоятельства и масштабы разрушений уточняют. В то же время, информации о пострадавших не поступало.

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