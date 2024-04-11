РФ ударила ракетами по Запорожской области: произошло попадание в объект энергетики

На рассвете четверга, 11 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожской области. Произошли попадания на территории региона.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Во время массированной ракетной атаки в 5 утра, враг направил по нашей области управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации", — подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что силы ПВО уничтожили две ракеты силы противовоздушной обороны. Впрочем, есть попадания в Запорожском районе. Там поврежден объект энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала, подчеркнул Федоров.

Напомним, утром 11 апреля РФ совершила массированную атаку на юг. Силы ПВО отработали достаточно эффективно, однако, к сожалению, есть попадания.

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