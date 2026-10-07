РФ ударила ракетами с неба, моря и земли: Игнат раскрыл коварную тактику во время атаки

Атака на Прилуки. / © Управление ДСНС в Черниговской области

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Ночью 7 октября Россия устроила массированную атаку на Украину. Оккупанты запускали дроны, баллистические и крылатые ракеты — били сразу по нескольким направлениям.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, враг применил разные типы вооружения, каждое из которых имеет собственную траекторию и направление полета. В то же время зафиксировано попадание ракет, двигавшихся по баллистической траектории. Впрочем, какой тип ракет применила Россия, установят позже.

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По словам военного, Силам обороны удалось перехватить пять таких ракет. Это, возможно, свидетельствует о работе комплексов Patriot. Кроме того, российские войска запустили в Украине значительное количество крылатых ракет.

«Крылатые ракеты разного базирования — морского, наземного, воздушного. Стратегическая авиация работала из Белгородской области — самолеты Ту-95, Ту-160… И корабли уже с Каспийского моря — с ракетного корабля были выпущены „Калибры“. Также „Искандер-К“ — тоже по разным направлениям», — рассказал Игнат.

По словам Игната, из 48 крылатых ракет украинские защитники перехватили 39. Судьбу еще шести целей выясняют. Также Силы обороны сбили 117 из 130 запущенных дронов, значительная часть которых была реактивными.

Представитель ПС подчеркнул, что ночная атака в целом походила на предыдущие, однако каждый удар РФ имеет свои особенности. Россияне меняют маршруты ракет и беспилотников в зависимости от тактической ситуации, данных разведки, в частности, агентурной и космической, а также погодных условий.

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«Противник все это учитывает, анализирует, изучает, где у нас находятся силы и средства, которые могут перехватывать… Это вопрос и к нашим гражданам, которые любят публиковать разные вещи в социальной сети, чтобы не делали этого», — заявил Юрий Игнат.

Напомним, этой ночью РФ накрыла Украину дронами и ракетами. В частности, баллистикой, «Цирконами», «Калибрами». Противовоздушной обороной была сбита/подавлена 161 цель. В частности, пять баллистических ракет.

В течение ночи и утром РФ атаковала разные города, среди которых Прилуки на Черниговщине и Кременчуг в Полтавской области. Под прицелом оказались жилые дома, под завалами которых погибли люди.

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