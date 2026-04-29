- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2571
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила ракетой и дронами прямо по домам в одной из областей: есть жертвы (фото)
Россияне били прямо по домам с людьми. После атаки возникли масштабные пожары.
Ночью на среду, 29 апреля, российская армия ударила по Шосткинской общине в Сумской области дронами и ракетой. оккупанты целили по гражданской инфраструктуре. Есть жертвы.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Прицельно бил по домам, где живут гражданские жители», — подчеркнул чиновник.
В результате ударов в жилищном секторе поднялись масштабные пожары.
По данным властей, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Кроме того, два человека обратились к медикам за помощью.
Напомним, накануне утром россияне совершили массированную атаку «Шахедов» на Конотоп. в Сумской области. Армия страны-агрессоры ударила по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Под прицелом также очутился объект энергетики. Часть города осталась без света.