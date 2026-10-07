Атака на Прилуки. / © Управление ДСНС в Черниговской области

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Сегодня, 7 октября, Прилуки в Черниговской области оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты. В результате атаки поврежден жилой дом. Продолжается разбор завалов. Есть жертвы.

Что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

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Воздушная тревога в Прилуцком районе продолжалась с 03:09 до 07:05. В ВСУ предупреждали о движении крылатых ракет в направлении города. Около 07:00 в Прилуках прогремели мощные взрывы.

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Удар по Прилукам — что известно

В полиции Черниговской области сообщили, что утром россияне нанесли ряд ударов ракетами по Прилукам. Произошло попадание в многоэтажку, Центр творчества детей и юношества, а также предприятие.

«Полиция работает на месте массированного ракетного удара по Прилукам: есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, в частности, силами полицейских», — говорится в сообщении.

Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил удар по жилому дому.

«Одна из попаданий — просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали. Предварительно уже известно о погибших и раненых», — заявил чиновник.

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Жертвы атаки

По данным полиции, по состоянию на 9:00 в результате российских ударов в Прилуках погибли четыре человека. Кроме того, 20 человек травмированы. Среди пострадавших трое детей.

Заметим, что еще утром местные ресурсы и мониторинговые каналы сообщили о попадании ракеты Х-101 в жилой дом. На обнародованных в Сети фото и видео видны масштабные разрушения — в частности полностью уничтожен подъезд.

Корреспондентка «Общественного» сообщила о ракетном ударе по пятиэтажке. По ее словам, сейчас на месте попадания работают все службы. Людей извлекают из-под завалов.

Атака на Прилуки 7 октября.

Попадание российской ракеты в многоэтажку в Прилуках. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Последствия атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Последствия атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Последствия атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Последствия атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Попадание российской ракеты в многоэтажку в Прилуках.

Попадание российской ракеты в многоэтажку в Прилуках. / © Суспільне

Напомним, ночью и утром РФ накрыла Украину ракетами и дронами. Под ударом оказались несколько регионов, где раздались мощные взрывы. Под атакой крылатых ракет находились Киев и область, Днепр, Полтавщина (Кременчуг), Черниговщина (Прилуки), Кировоградщина (Светловодск, Александрия).

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