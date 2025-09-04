РФ ударила ракетой по миссии с разминирования под Черниговом: фото

Ракетный удар / © Associated Press

Реклама

Днем 4 сентября российская армия ударила ракетой возле населенного пункта Новоселовка под Черниговом. Под прицелом была гуманитарная миссия по разминированию.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

“Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности”, — подчеркнул чиновник.

Реклама

По его словам, по меньшей мере, один человек погиб. По состоянию на 15:25 известно также о двух пострадавших.

Последствия атаки РФ под Черниговом / Фото: Дмитрий Брижинский

Напомним, в Чернигове произошли взрывы во время тревоги, объявленной около 15:00. Сначала местные власти заявили о ракетном ударе, произошедшем возле блокпоста на въезде в Новоселовку. Этот населенный пункт расположен в менее десяти километрах от областного центра.

Дата публикации 09:09, 04.09.25 Количество просмотров 30 Табун Шахедов атаковал Одессу! В городе масштабный пожар!