РФ ударила ракетой по миссии с разминирования под Черниговом: фото
По меньшей мере, один человек погиб из-за российского обстрела.
Днем 4 сентября российская армия ударила ракетой возле населенного пункта Новоселовка под Черниговом. Под прицелом была гуманитарная миссия по разминированию.
Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
“Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности”, — подчеркнул чиновник.
По его словам, по меньшей мере, один человек погиб. По состоянию на 15:25 известно также о двух пострадавших.
Напомним, в Чернигове произошли взрывы во время тревоги, объявленной около 15:00. Сначала местные власти заявили о ракетном ударе, произошедшем возле блокпоста на въезде в Новоселовку. Этот населенный пункт расположен в менее десяти километрах от областного центра.