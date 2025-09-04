ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1027
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила ракетой по миссии с разминирования под Черниговом: фото

По меньшей мере, один человек погиб из-за российского обстрела.

Автор публикации
Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар / © Associated Press

Днем 4 сентября российская армия ударила ракетой возле населенного пункта Новоселовка под Черниговом. Под прицелом была гуманитарная миссия по разминированию.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

“Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности”, — подчеркнул чиновник.

По его словам, по меньшей мере, один человек погиб. По состоянию на 15:25 известно также о двух пострадавших.

Последствия атаки РФ под Черниговом / Фото: Дмитрий Брижинский

Последствия атаки РФ под Черниговом / Фото: Дмитрий Брижинский

Напомним, в Чернигове произошли взрывы во время тревоги, объявленной около 15:00. Сначала местные власти заявили о ракетном ударе, произошедшем возле блокпоста на въезде в Новоселовку. Этот населенный пункт расположен в менее десяти километрах от областного центра.

Новость дополняется
