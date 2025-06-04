РФ ударила ракетой по одному из учебных подразделений в Полтавской области: детали от ВСУ

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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Сегодня, 4 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Известно о раненых.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что благодаря мерам безопасности "удалось избежать худшего". Обошлось без погибших военнослужащих. Однако есть ранения.

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"Комплекс превентивных действий, в частности рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задания", - говорится в сообщении.

Информации о количестве раненых нет. Им оказывают медицинскую помощь в медучреждениях.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба.

Как сообщалось, около 13:50 в Полтаве произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения. Мониторинговые чаты информировали об атаке "Искандером".

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Напомним, 1 июня россияне ударили "Искандером" по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Известно о 12 погибших и более 60 раненых. Сообщается, что на момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях,

Кроме того, 20 мая войска РФ нанесли ракетный удар по стрельбищу в Сумской области . В результате атаки шесть военнослужащих Нацгвардии погибли, а более 10 получили ранения.

Дата публикации 09:34, 21.05.25 Количество просмотров 490 Обстрел полигона в Шостке: Нацгвардия опровергает фейки о 70 погибших и награждении