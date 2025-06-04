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- Украина
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РФ ударила ракетой по одному из учебных подразделений в Полтавской области: детали от ВСУ
По информации Сухопутных войск, обошлось без погибших. Впрочем, есть раненые военные.
Сегодня, 4 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Известно о раненых.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что благодаря мерам безопасности "удалось избежать худшего". Обошлось без погибших военнослужащих. Однако есть ранения.
"Комплекс превентивных действий, в частности рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задания", - говорится в сообщении.
Информации о количестве раненых нет. Им оказывают медицинскую помощь в медучреждениях.
В Сухопутных войсках подчеркивают, что создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба.
Как сообщалось, около 13:50 в Полтаве произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения. Мониторинговые чаты информировали об атаке "Искандером".
Напомним, 1 июня россияне ударили "Искандером" по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Известно о 12 погибших и более 60 раненых. Сообщается, что на момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях,
Кроме того, 20 мая войска РФ нанесли ракетный удар по стрельбищу в Сумской области . В результате атаки шесть военнослужащих Нацгвардии погибли, а более 10 получили ранения.