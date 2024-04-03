РФ ударила ракетой по Сумской области: есть погибший (фото)

Утром 3 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Сумской области. Оккупанты атаковали Краснопольскую громаду. Есть погибший.

Об этом сообщили в Сумской военной облгосадминистрации.

"Сегодня в 09:25 россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде. К сожалению, есть погибший", — говорится в сообщении.

Во время атаки были травмированы два жителя общины: отец и его четырехлетний сын.

В результате удара повреждены пять автомобилей, здания магазина и дома культуры. Сейчас на месте прилета работают все необходимые службы.

Российская армия нанесла ракетный удар по Сумской области. / Фото: Сумская ОВА

Российская армия нанесла ракетный удар по Сумской области. / Фото: Сумская ОВА

Российская армия нанесла ракетный удар по Сумской области. / Фото: Сумская ОВА

Как сообщалось, ночью 3 апреля россияне выпустили пять ракет С-300 по Селидову. В результате обстрела повреждены семь админзданий, 12 многоэтажных и восемь частных жилых домов

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