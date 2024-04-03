РФ ударила ракетой по Сумской области: есть погибший (фото)

Среди пострадавших есть ребенок.
Утром 3 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Сумской области. Оккупанты атаковали Краснопольскую громаду. Есть погибший.
Об этом сообщили в Сумской военной облгосадминистрации.
"Сегодня в 09:25 россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде. К сожалению, есть погибший", — говорится в сообщении.
Во время атаки были травмированы два жителя общины: отец и его четырехлетний сын.
В результате удара повреждены пять автомобилей, здания магазина и дома культуры. Сейчас на месте прилета работают все необходимые службы.
Как сообщалось, ночью 3 апреля россияне выпустили пять ракет С-300 по Селидову. В результате обстрела повреждены семь админзданий, 12 многоэтажных и восемь частных жилых домов