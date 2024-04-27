РФ ударила с С-300 по психбольнице в Харькове: медсестра о первых минутах после атаки (фото)

По ее словам, отвести пациентов к укрытию не успели, потому что первый удар произошел менее чем через минуту после объявления воздушной тревоги.
Ночью 27 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Салтовскому району Харькова.
Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне попали из комплекса С-300 по территории психбольницы в Харькове. Травмы получила 53-летняя женщина. На момент прилета там находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы.
По информации "Суспільного", россияне ударили двумя ракетами. На месте попаданий — воронки более пяти метров в глубину.
Медсестра Виктория Беляева рассказала о первых минутах после атаки.
По ее словам, отвести пациентов к укрытию не успели, потому что первый удар произошел менее чем через минуту после объявления воздушной тревоги.
"Ударили ракетой, вылетело стекло. Было очень страшно, за больных, за себя. Бьют по гражданским объектам. Пациенты выбежали в коридор, молодцы. Легли на пол. Испугались, кричали. Психиатрическая больница, люди с психическими заболеваниями. Им очень тяжело. Попадали, обнялись", – рассказала медсестра.
Напомним, что ночью на субботу, 27 апреля оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования. Украинская ПВО уничтожила 21 ракету.
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