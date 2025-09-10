- Дата публикации
РФ ударила "Шахедами" и разными типами ракет: сколько целей сбито и где произошли попадания
В результате массированного удара ночью произошли попадания 16 ракет и 21 беспилотника.
В ночь на среду, 10 сентября, армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины. Россияне применили 458 средств воздушного нападения: беспилотники, ракеты наземного, воздушного и морского базирования. ПВО уничтожило 413 целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью армия РФ запустила:
415 ударных БпЛА типа Shahed (250), "Гербера" и дронов других типов по направлениям Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская и Чауды;
42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) (из Саратовской области и из акватории Черного моря);
одну баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" (из Воронежской области).
Отмечается, что по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:
386 беспилотников
27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Военные отмечают, что, по предварительной информации, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.
Кроме того, по меньшей мере восемь российских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.
Напомним, этой ночью Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке Львове, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областях, в Прикарпатье.
Этой ночью в соседней Польше впервые сбили русские дроны. Премьер Дональд Туск подчеркнул, что они "могли представлять угрозу". Именно из-за "незапланированной военной активности" Варшава закрыла воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы.
Утром стало известно, что авиация Польши и НАТО завершила операцию по отражению атаки дронов РФ. Уничтожать БПЛа помогали истребители F-35 НАТО и Нидерландов. В настоящее время продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, добавили военные ВС Республики.