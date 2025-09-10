РФ ударила "Шахедами" и разными типами ракет: сколько целей сбито и где произошли попадания

Массированная атака на Украину.

Дополнено новыми материалами

В ночь на среду, 10 сентября, армия РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины. Россияне применили 458 средств воздушного нападения: беспилотники, ракеты наземного, воздушного и морского базирования. ПВО уничтожило 413 целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью армия РФ запустила:

415 ударных БпЛА типа Shahed (250), "Гербера" и дронов других типов по направлениям Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская и Чауды;

42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) (из Саратовской области и из акватории Черного моря);

одну баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" (из Воронежской области).

Отмечается, что по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

386 беспилотников

27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Военные отмечают, что, по предварительной информации, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

Кроме того, по меньшей мере восемь российских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

В сети показали карту маршрутов российских ракет и дронов 10 сентября.

Напомним, этой ночью Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке Львове, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областях, в Прикарпатье.

Этой ночью в соседней Польше впервые сбили русские дроны. Премьер Дональд Туск подчеркнул, что они "могли представлять угрозу". Именно из-за "незапланированной военной активности" Варшава закрыла воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы.

Утром стало известно, что авиация Польши и НАТО завершила операцию по отражению атаки дронов РФ. Уничтожать БПЛа помогали истребители F-35 НАТО и Нидерландов. В настоящее время продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, добавили военные ВС Республики.