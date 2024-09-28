РФ ударила "Шахедами" по заведению здравоохранения в Сумах: первые детали от власти

Утром 28 сентября в Сумах произошло два взрыва. Впоследствии стало известно, что город атаковали беспилотники "Шахед". Произошли попадания в заведение здравоохранения.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.

По его словам, на месте работают все необходимые службы — ГСЧС, полиция, скорые.

Впоследствии в Сумской ОВА уточнили, что утром российские военные нанесли авиационные удары БпЛА по заведению здравоохранения в областном центре.

"Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, утром 28 сентября в Сумах произошел первый взрыв. Впоследствии раздалось еще несколько взрывов.

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