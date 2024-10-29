РФ ударила сразу по нескольким городам: все последствия вражеской атаки

В ночь на 29 октября оккупанты ударили сразу по нескольким городам Украины. Харьков – уничтожено самое известное здание города и не только. Кривой Рог – удар по жилому дому. Киев – также удар по гражданским. Последствия вражеской атаки просто шокируют.

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Удар по Госпрому

Его не разрушил даже Гитлер, но Путин до него все-таки добрался. Вечером 28 октября российские оккупанты запустили по Харькову КАБы. В результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром. Это одно из самых известных зданий города: памятник архитектуры и одно из первых небоскребов Советского Союза. Сначала в 21:00 мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков КАБами.

"Предварительно под ударом был самый центр Харькова. На месте "прилета" пожар и задымление", — говорится в сообщении.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о шести пострадавших – они в легком и среднем состояниях. Тяжелых нет.

Как уточнил паблик "Харьков 1654", среди шести раненых — полицейский, который был на дежурстве, прохожие и находившиеся в здании люди.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что это здание – историческая ценность Украины, и не только Украины.

Также он добавил, что пострадало не только здание Госпрома, но и другие дома 1920-х годов, являющиеся архитектурным ансамблем Харькова. Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре сообщили, чем именно враг ударил по центру города.

А позже в прокуратуре показали жуткие кадры последствий российской атаки по Шевченковскому району Харькова.

Спасатели сообщили, что в результате прямого попадания при обстреле Харькова частично разрушены помещения 2-го и 3-го этажей админздания Госпрома в центральной части города. Повреждены жилые дома, больница и учебные заведения рядом. Специалисты ГСЧС также добавили, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек. А уже через несколько минут цифра в очередной раз выросла, сообщили в Национальной полиции.

Повторный удар

Однако этого россиянам оказалось мало. В ночь на 29 октября они снова ударили по Харькову. На этот раз – по жилым домам. Сначала мэр города Игорь Терехов сообщил об одном погибшем.

"В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание (вероятно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Сейчас ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. Предварительно, один человек погиб. На месте происшествия работают спасатели и соответствующие службы".

Впоследствии количество продолжило увеличиваться. Около 7 утра полиция Харьковской области сообщила о четырех погибших.

"Из-за повторного удара россиян по Харькову погибли четыре человека: полиция документирует последствия вражеского обстрела. По предварительным данным, военные РФ применили против мирного населения ФАБ-500 с УМПК. Разрушены и повреждены частные домовладения в Основянском районе города. 29 октября около 2: 50 вооруженных сил страны-террориста, нарушая законы и обычаи войны, снова нанесли удар по Харькову.

Спасатели подтвердились количество погибших и показали жуткие кадры разбора завалов.

Последствия российского удара по территории Основанского района Харькова показали и в прокуратуре.

По данным следствия, погибшими оказались — двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет.

Удар по Кривому Рогу

Вечером 28 октября под вражеским ударом оказался и Кривой Рог. Россияне нанесли ракетный удар по городу. Сначала из-за атаки было 12 пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

В настоящее время 12 раненых, трое в операционной, из них двое мужчин – очень тяжелые. Очень много поврежденных домов, выбиты стекла, балконы.

Штаб разворачиваем в ближайшей школе (жители знают, где это) – помощь стройматериалами, коммунальные бригады, заявления на помощь от города. Помощь с расселением.

А уже впоследствии стало известно о погибших.

"К сожалению, парень 39 лет умер — сверхтяжёлая открытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, что смогли. Соболезнования родным и близким".

В прокуратуре Днепропетровской области уточнили, что в результате вражеского удара по Кривому Рогу повреждены многоквартирные дома, школу, медклинику, админздание, автомобили, гаражи и газопровод.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, вечером 28 октября 2024 года российские военные нанесли ракетный по г. Кривой Рог. В результате атаки погиб 36-летний мужчина.

Удар по Киеву

А еще этой ночью оккупанты не давали спокойно спать жителям столицы. Россияне атаковали Киев дронами. В результате атаки в столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть пострадавших, из них один человек госпитализирован.

В Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.”

Попко подчеркнул, что это была уже 18-я воздушная атака вооруженных сил РФ по Киеву с начала октября. А потом в КМВА показали, как сейчас выглядит одно из мест, куда попали обломки вражеских дронов.

Реакция президента

Утром 29 октября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские ночные удары. Он отметил, что нужно изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор.

"Российский авиаудар нанес серьезные повреждения здания Госпрома в Харькове – одному из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящегося под временной усиленной защитой ЮНЕСКО. В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, повлекший пожар.

Многие другие украинские города и общины подвергаются обстрелам в этот вечер. Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным придает ему уверенность. Каждая любезная ухмылка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решимость".

Напомним, 29 октября россияне атаковали Одесщину двумя ракетами Х-31П, которые были запущены из истребителя Су-30 из Черного моря.

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