Атака на Украину.

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В ночь на 3 ноября и утром российская армия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. РФ применила баллистические и крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде городов произошли взрывы, есть попадания.

Что известно о российской атаке на Украину — читайте в материале ТСН.ua.

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Российская армия совершила комбинированную атаку на Украину. Ночью и с утра основными направлениями удара были Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

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Ночной обстрел — что известно

По данным Воздушных сил, с 18.00 2 ноября до сегодняшнего утра россияне запустили несколько сотен воздушных целей, среди которых были и ракеты, и беспилотники. Это:

баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», противокорабельные ракеты «Циркон» летели из Ростовской, Воронежской, Курской областей;

59 крылатые (авиационные) ракеты воздушного, наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К запустили из Вологодской, Оренбургской, Орловской областей;

289 ударных БпЛА типа Shahed (120 — реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия» по направлениям: Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарское, Донецкое, Гвардейское и Чауд.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 целей:

три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон;

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация по 3 ракетам уточняется);

257 беспилотников, в том числе 89 реактивных.

В то же время, военные отметили, что зафиксировано попадание ракет и БпЛА на 23 локациях, а также падение обломков на 14 локациях.

Утренняя атака на Украину

По состоянию на 9.55 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивных дронов сразу в нескольких регионах.

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В частности, беспилотники фиксировали на севере Черниговщины, Житомирщины, Полтавщины и Киевщины. Кроме того, в Полтавской области — в направлении Лубнов и Диканьки. Вражеские БпЛА также направлялись в Днепр и Запорожье, в направлении Очакова из Черного моря.

Карта тревог по состоянию на 09:55 вторника, 3 ноября.

Во время воздушной атаки по состоянию на 07:15 ракеты фиксировались в ряде областей. В частности, под угрозой оказались Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Кропивницкий и населённые пункты Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областей.

По данным воздушных сил ВСУ, ракеты двигались в западном и северо-западном направлениях. В частности, в Винницкой области их фиксировали вблизи Немирова, Тульчина, Гайсина и Ладыжина. Кроме того, вражеские беспилотники двигались в направлении Сум, Днепра и Ровно.

Кроме того, после восьми часов россияне запустили несколько крылатых ракет. ПС предупреждали об угрозе Днепропетровской области.

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Карта тревог по состоянию на 07:12 вторника, 3 ноября.

По данным мониторов, Россия задействовала около 20 баллистических ракет и около 50 крылатых ракет. Под прицелом окупантов оказалась энергетическая инфраструктура.

Атака на Украину 3 ноября.

Где звучали взрывы

По данным мониторов и местных медиа, утром громко было близ Ровно, в Винницкой области в Ладыжине, в Зеленодольске Днепропетровской области. Кроме того, серия взрывов всколыхнула Днепр.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. Глава государства предупредил, что главными целями может быть энергетическая и логистическая инфраструктура. По данным украинской разведки, враг рассчитывает воспользоваться тем, что внимание мира будет приковано к выборам в США.

В то же время, бывший внештатный советник министра обороны по вопросам беспилотников и волонтер Сергей Стерненко сообщил о высокой угрозе комбинированного удара в ночь на 3 ноября.

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