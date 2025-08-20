РФ ударили по рынку Константиновки из "Смерчей": есть погибшие, под завалами могут быть люди (фото)

Удар по Константиновке 20 августа / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Российские войска сегодня, 20 августа, запустили по городу Константиновка в Донецкой области 8 ракет из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

В результате удара по меньшей мере три человека погибли и четверо ранены. Россияне целенаправленно целились по рынку, где находились люди. Повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

По информации «Суспильного», из-за фактора безопасности и угрозы повторного обстрела спасатели приостановили поисковые работы на месте попаданий в Константиновке. Тем не менее, под завалами могут находиться четыре человека.

По информации ОВА, в Константиновке сейчас находятся 6800 человек, ситуация в городе очень сложная.

Со вчерашнего дня в Константиновке прекратила работу «Укрпошта», и теперь люди будут ездить в Дружковку, чтобы получить денежные выплаты. «Суспильне» уточнило, что в городе работали три отделения и 15 сотрудников. Им помогут релоцироваться в другие регионы Украины и найти работу на почте.

Глава ОВА подчеркнул, что россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Поэтому он призвал жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные регионы. По словам Филашкина, только за 19 августа армия РФ сбросила на Константиновку 10 авиабомб.

