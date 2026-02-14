Зеленский назвал количество украинских военных в плену РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Количество украинских военнопленных выросло до более 4 тысяч, возможны обмены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюхнени во время общения с журналистами.

«У них примерно 7 тысяч сейчас украинских военнопленных, у нас на данный момент более 4 тысяч», — сказал он.

Он добавил, что это позволяет проводить обмены с Россией любым форматом — «всех на всех» или меньшими партиями.

«Это хорошие новости, потому что у нас было полторы тысячи, на данный момент имеем чуть больше четырех тысяч, то есть мы можем провести обмен, если они будут готовы всех на всех. Если они говорят тысячу на тысячу, не замечательно, но хорошо. Но если они будут готовы поменять даже 100 на 100 — конечно, любой шаг», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.