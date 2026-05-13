РФ угнала несколькими волнами по инфраструктуре на юге: начались пожары, есть разрушения

Россия массированно атаковала Одесщину дронами, повредив промышленную инфраструктуру.

В ночь на среду, 13 мая, российская армия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Под вражеским ударом оказалась промышленная инфраструктура региона.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Отмечается, что в результате нескольких волн атак зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений. Из-за ударов вспыхнули локальные пожары.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки.

Атаки РФ на Одесскую область

Напомним, российские оккупанты ночью 3 мая массированно атаковали Одесщину ударными дронами. В результате вражеского удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения. В Одесском районе зафиксировано попадание в жилые дома и объекты портовой инфраструктуры. Один частный дом был полностью разрушен, еще несколько повреждены. Пожар после атаки спасатели оперативно ликвидировали.

